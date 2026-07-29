Incêndios em França. Subida das temperaturas e vento ainda preocupam

Foto: Yves Herman - Reuters

O fogo deu tréguas durante a última noite, com os bombeiros, esgotados por uma semana de trabalho árduo, a acudirem rapidamente aos focos antes de ganharem dimensão.



Mais de 2.200 bombeiros continuam mobilizados, apoiados por cerca de 20 meios aéreos.



As autoridades alertam para um agravamento das condições meteorológicas, a partir desta quarta-feira, quando são esperadas temperaturas superiores a 41 graus e rajadas de vento até 45 quilómetros por hora.



Desde o início do incêndio, 126 bombeiros ficaram feridos e as autoridades detiveram 15 pessoas suspeitas de atear fogo. Nas últimas horas, muitos populares juntaram-se ao combate, nas operações de rescaldo.



Toda a ajuda é pouca para extinguir de vez aquele que é o maior incêndio registado em França nos últimos 80 anos.