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Incêndios em França. Subida das temperaturas e vento ainda preocupam
As temperaturas voltam a subir esta quarta-feira no sudoeste de França e os bombeiros preparam-se para enfrentar mais um dia crítico na luta contra o fogo. Já arderam 42 mil hectares e a população junta-se ao combate.
Foto: Yves Herman - Reuters
Mais de 2.200 bombeiros continuam mobilizados, apoiados por cerca de 20 meios aéreos.
As autoridades alertam para um agravamento das condições meteorológicas, a partir desta quarta-feira, quando são esperadas temperaturas superiores a 41 graus e rajadas de vento até 45 quilómetros por hora.
Desde o início do incêndio, 126 bombeiros ficaram feridos e as autoridades detiveram 15 pessoas suspeitas de atear fogo. Nas últimas horas, muitos populares juntaram-se ao combate, nas operações de rescaldo.
Toda a ajuda é pouca para extinguir de vez aquele que é o maior incêndio registado em França nos últimos 80 anos.