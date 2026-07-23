Incêndios em França. Vinte mil pessoas retiradas da Baía de Arcachon

Em apenas 24 horas, o incêndio na Gironda já queimou mais de dois mil hectares.



O país tem sido fortemente atingido por incêndios e temperaturas extremas. Esta é já a terceira vaga de calor em menos de dois meses. Foram 16 dias consecutivos de temperaturas extremas.



Para além dos incêndios, o calor trouxe outras consequências.



A praia de Lion-sur-Mer foi pintada por uma maré verde. Todos os dias as máquinas removem as algas que foram arrancadas das rochas pelas fortes ondas e deixadas na praia pela maré baixa.



A combinação de calor extremo, seca e ventos fortes intensifica os incêndios florestais em diferentes regiões da Europa.



Em Espanha as chamas não dão tréguas aos bombeiros. Em Toledo, a sudoeste de Madrid, o fogo obrigou à retirada das populações de várias localidades.



Em Itália, mais de mil focos de incêndio foram registados em poucos dias na região da Sicília. As temperaturas ultrapassam os 40 graus.