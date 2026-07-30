Incêndios em Madrid "sem focos ativos"

"As condições meteorológicas da noite permitiram consolidar o perímetro do incêndio", disse a Delegação do Governo de Espanha na Comunidade de Madrid (região autónoma), num comunicado.

As autoridades realçam que "o risco de incêndio continua a ser muito alto", com os trabalhos no terreno "centrados na vigilância e refrescamento" das zonas afetadas, "para a manter a estabilidade".

Os incêndios nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo levaram Espanha a declarar a situação de emergência nacional há uma semana nestas regiões do centro do país.

Mais de 90.000 pessoas foram retiradas de casa ou obrigadas a permanecer confinadas nas localidades onde vivem.

As autoridades levantaram na quarta-feira à tarde todas as restrições e todas a pessoas podem já regressar a casa.

Segundo estimativas do Governo espanhol, os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo queimaram mais de 77.000 hectares e o fogo de Ávila, com mais de 50.000 hectares ardidos, é o maior de que há registo na história do país.

Desde o início do ano, já arderam mais de 170.000 hectares em Espanha, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025 e morreram 14 pessoas, uma no sábado passado em Castellón, Valência, e 13 num incêndio em Almería no início do mês de julho.