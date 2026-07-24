Incêndios. Espanha declara pela primeira vez emergência nacional

Três grandes incêndios, em simultâneo, continuam sem estar perimetrados nem controlados e obrigaram à evacuação de várias localidades e urbanizações. 11. 500 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e pelo menos 30 residências ficaram afetada pelo fogo.





Também um quarto incendio, na região de Ávila, inspira preocupações – o vento forte - que se prevê que hoje possa soprar a 60km por hora ameaça descontrolar ainda mais o avanço das labaredas que podem saltar para a zona sul da Comunidade de Madrid.





Esta declaração de emergência nacional significa que é o executivo de Pedro Sánchez que assume o comando das operações nestas duas comunidades autónomas. A gestão dos recursos e toda a coordenação será feita a partir da Moncloa e em particular pelo Ministério do Interior.





O nível de emergência 3, do Plano de Proteção Civil contra incêndios florestais, foi solicitado por Isabel Ayusso do PP, presidente da Comunidade de Madrid, por considerar que estes incêndios são inapagáveis e podem afectar núcleos urbanos.

Dez mil pessoas de vários municípios retiradas de casa por precaução na quinta-feira continuam deslocadas.

"Estamos a viver uma situação dramática, não apenas em diferentes províncias espanholas, como também em comarcas de países vizinhos", escreveu o primeiro-ministro Pedro Sánchez, na rede social X.



O líder do Governo espanhol disse que os incêndios "estão a arrasar milhares de hectares e a afetar diversas povoações" e pediu "muita precaução" e para serem seguidas as indicações das autoridades.



O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarou na quinta-feira à noite o estado de emergência nacional nas províncias de Madrid e Ávila.