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Incêndios na Grécia provocaram a morte de três bombeiros
Três bombeiros morreram nos incêndios da Grécia. Na ilha de Creta, 8 mil pessoas foram retiradas de casa por causa das chamas.
Dois bombeiros perderam a vida após terem ficado encurralados pelas chamas, enquanto estavam dentro de um camião, na região de Rethymno. Um terceiro bombeiro morreu em Peloponeso.
A Guarda Costeira Grega também realizou uma operação de evacuação na localidade de Agios Pavlos. Trinta e uma pessoas foram retiradas.
Até agora 8 mil pessoas tiveram de sair de Creta.
Na Ilha de Lesbos a situação não é diferente. As autoridades pediram aos moradores da cidade costeira de Plomari que abandonassem as habitações.
Na ilha de Paros dez aldeias foram evacuadas.