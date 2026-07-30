Incêndios na Grécia provocaram a morte de três bombeiros

As chamas lavram desde quarta-feira na ilha de Creta, na Grécia, e não têm dado tréguas a quem as tenta combater.



Dois bombeiros perderam a vida após terem ficado encurralados pelas chamas, enquanto estavam dentro de um camião, na região de Rethymno. Um terceiro bombeiro morreu em Peloponeso.



A Guarda Costeira Grega também realizou uma operação de evacuação na localidade de Agios Pavlos. Trinta e uma pessoas foram retiradas.



Até agora 8 mil pessoas tiveram de sair de Creta.



Na Ilha de Lesbos a situação não é diferente. As autoridades pediram aos moradores da cidade costeira de Plomari que abandonassem as habitações.



Na ilha de Paros dez aldeias foram evacuadas.