Mundo
Incêndios no Canadá. Fumo já chegou a várias cidades dos Estados Unidos
Os incêndios florestais continuam a ameaçar o oeste do Canadá. O fumo já atravessou a fronteira e cobre várias cidades dos Estados Unidos.
De acordo com os dados mais recentes do Centro Interagências de Incêndios Florestais do Canadá (CIFFC), 209 incêndios estavam fora de controlo em todo o país nas últimas 24 horas, num total de 893 focos ativos.
Helicópteros e bombeiros combatem vários fogos de rápida propagação, alimentados pelo calor e pela seca. O fumo já atravessou a fronteira e cobre várias cidades dos Estados Unidos.
Foram emitidos alertas para a qualidade do ar em mais de uma dezena de estados.
É mais um episódio de uma época cada vez mais severa no Canadá, com impacto em milhões de pessoas dos dois lados da fronteira.
Foram emitidos alertas para a qualidade do ar em mais de uma dezena de estados.
É mais um episódio de uma época cada vez mais severa no Canadá, com impacto em milhões de pessoas dos dois lados da fronteira.
Na sexta-feira, mais de 200 focos de incêndio estavam fora do controlo no Canadá, principalmente na província de Ontário, e o fumo afeta já milhões de residentes no nordeste dos Estados Unidos, motivando críticas e ameaças do presidente Donald Trump.
Embora a época de incêndios esteja a ser muito menos dramática até agora do que em 2023 - um ano recorde - ou em 2025, a intensidade dos incêndios aumentou consideravelmente na última semana, noticiou a agência France-Presse (AFP).
Quase 2,8 milhões de hectares foram queimados desde o início do ano, de acordo com os dados oficiais mais recentes do Governo federal. Na passada sexta-feira, este número era de quase 1,6 milhões de hectares.
A situação é particularmente crítica na província de Ontário, no leste do país, que na quinta-feira solicitou assistência ao Governo federal.
Os incêndios nesta província ainda não causaram vítimas, mas várias comunidades isoladas tiveram de ser retiradas.
Quase 2,8 milhões de hectares foram queimados desde o início do ano, de acordo com os dados oficiais mais recentes do Governo federal. Na passada sexta-feira, este número era de quase 1,6 milhões de hectares.
A situação é particularmente crítica na província de Ontário, no leste do país, que na quinta-feira solicitou assistência ao Governo federal.
Os incêndios nesta província ainda não causaram vítimas, mas várias comunidades isoladas tiveram de ser retiradas.
C/Lusa