Incidente no Canal da Mancha com barco de refugiados

Quatro pessoas foram confirmadas mortas depois de tentar cruzar o Canal da Mancha na manhã de quarta-feira, de acordo com um comunicado do governo.Um porta-voz do governo do Reino Unido avançou que “às 03h05 de hoje, as autoridades foram alertadas para um incidente no Canal da Mancha relativo a um pequeno barco de migrantes em perigo”.

Após uma operação de busca e salvamento liderada pela guarda costeira britânica, “é com pesar que revelamos que houve 4 mortes confirmadas como resultado deste incidente”, diz a nota.







“As investigações estão em andamento e forneceremos mais informações oportunamente. Este é um incidente verdadeiramente trágico. Nossos pensamentos estão com os amigos e familiares de todos aqueles que perderam suas vidas hoje”, refere o executivo.

Anteriormente, havia a informação de que 43 pessoas foram resgatadas durante uma grande operação de busca e resgate em andamento na costa de Kent.





I am aware of a distressing incident in the Channel this morning and I am being kept constantly updated while agencies respond and urgently establish the full facts. My heartfelt thoughts are with all those involved. — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) December 14, 2022

UNHCR is gravely concerned at reports of an incident involving a small boat carrying an estimated 30 people in the Channel early this morning. We are seeking further information from the U.K. authorities at this stage. — UNHCR United Kingdom (@UNHCRUK) December 14, 2022



Suella Braverman, ministra do Interior, fez uma publicação no Twitter em que refere que ainda estão a ser reunidas informações sobre o incidente.A agência das Nações Unidas, a UNHCR (ACNUR em português), adiantou que poderiam estar a bordo da embarcação mais de 30 pessoas e admitiu preocupação com a situação.





Durante a noite de terça-feira, as temperaturas caíram para 1°C, e provavelmente estará mais frio no mar. Um aviso meteorológico amarelo para gelo estava em vigor em Kent, a zona mais próxima.







Ontem mesmo, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou novas medidas para tentar “parar os barcos” e impedir que os migrantes tentem a travessia.





Só este ano, mais de 45 mil pessoas tentaram atravessar o Canal da Mancha, rumo ao Reino Unido.