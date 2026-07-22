A empresa esclareceu na terça-feira que o incidente envolveu uma combinação de modelos, incluindo o seu GPT-5.6 Sol, lançado recentemente, assim como um modelo "ainda mais potente" em fase de desenvolvimento.





"Consideramos que este incidente constitui um ciberataque sem precedentes, que envolve capacidades cibernéticas de última geração", afirmou a OpenAI em comunicado.





O GPT-5.6, à semelhança de outros modelos de IA, têm levantado preocupações quanto à sua potencial capacidade de ultrapassar as defesas de cibersegurança.





c/ agências

A empresa, sediada em São Francisco, anunciou ainda uma investigação conjunta com a Hugging Face, a biblioteca de código online que foi alvo do ataque.Com o teste que estava a ser realizado,, atribuindo-lhes tarefas num ambiente de teste digital rigorosamente controlado, onde o acesso à Internet era limitado por razões de segurança."Enquanto operavam no nosso ambiente de teste (...), os nossos modelos dedicaram uma quantidade significativa de potência de cálculo a encontrar uma forma de obter acesso livre à Internet, com o objetivo de resolver o problema de avaliação", explicou a OpenAI.Quando conseguiram esse acesso,para os ajudar na busca."Estamos a partilhar estas descobertas preliminares nesta fase para ajudar as equipas de defesa a compreender o que aconteceu e avaliar o alcance dos recursos atuais dos modelos", afirmou a OpenAI.Hussein Abbass, professor de informática na Universidade de Nova Gales do Sul, considerou o incidente "em muitos aspetos espantoso"."Não se limitou a atacar a Hugging Face. Na verdade,", explicou à agência France-Presse este especialista em IA.