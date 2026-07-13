Índia doa 500 toneladas de arroz para apoiar vítimas das cheias em Moçambique

Os produtos foram entregues à secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Moçambicana no Exterior pelo Alto-Comissário da Índia em Moçambique, Robert Shetkintong, que destacou o compromisso do seu país em apoiar as populações afetadas pelas calamidades naturais.

"Em março, o navio indiano Tricon entregou itens essenciais e medicamentos. Este carregamento de [500 toneladas de] arroz demorou algum tempo por causa da logística, mas hoje tenho a honra e fico muito feliz em entregar o símbolo do carregamento ao honorável secretário de Estado", afirmou o diplomata.

O apoio indiano surge após as cheias que atingiram várias regiões de Moçambique no início do ano, provocando mortes, destruição de infraestruturas e afetando milhares de famílias.

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Moçambicana no Exterior, Maria de Fátima Manso, afirmou que a ajuda internacional será importante, tanto para responder às necessidades imediatas das populações, como para apoiar a reconstrução das zonas afetadas.

"Essas cheias criaram destruições e essas destruições vão precisar também da mão internacional, do apoio internacional para podermos ultrapassar", disse Maria de Fátima Manso.

Além do donativo da Índia, o Consulado Geral da Grécia, em parceria com a Igreja Ortodoxa, entregou produtos alimentares e consumíveis não farmacêuticos para apoiar famílias afetadas pelas inundações.

O assessor do consulado grego, Aguinaldo Mazive, explicou que o apoio resulta de uma iniciativa conjunta para ajudar a reduzir as dificuldades enfrentadas pelas comunidades atingidas pelas cheias.

Moçambique é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, sendo frequentemente afetado por cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

Segundo dados anteriores do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), na última época chuvosa morreram 314 pessoas e foram afetadas mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. O balanço indica ainda que cerca de 260 mil casas foram afetadas pelas chuvas, incluindo 211.655 inundadas, 15.616 totalmente destruídas e 31.081 parcialmente destruídas.

As autoridades registaram igualmente 19 pessoas desaparecidas e 361 feridos, além de danos em infraestruturas públicas, incluindo estradas, pontes e aquedutos. Apenas as cheias de janeiro provocaram 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando mais de 715 mil pessoas em várias regiões do país.

A passagem do ciclone Gezani pela província de Inhambane, em fevereiro, causou quatro mortes e afetou mais de 9.000 pessoas, agravando os impactos da época chuvosa. No mesmo período, foram registados danos em cerca de 9.735 quilómetros de estradas, 52 pontes e 237 aquedutos, aumentando as necessidades de recuperação e reconstrução nas zonas afetadas.