Índia e Austrália chegam a acordo para fornecimento de urânio

"Assinámos hoje um importante acordo de energia nuclear. Abrirá caminho para o fornecimento de urânio da Austrália à Índia, dando um novo impulso às nossas metas de energia limpa", disse Modi, numa visita à Austrália, após uma reunião com o seu homólogo, Anthony Albanese.

Numa declaração conjunta, foi tornado público que o acordo entre os dois países permite exportações de urânio a longo prazo para fins "exclusivamente pacíficos".

"Esta disposição facilita as exportações australianas de urânio para a Índia, ajudando a aumentar a quota de capacidade energética proveniente de fontes não fósseis", disse o primeiro-ministro australiano aos jornalistas após a reunião.

Segundo a Associação Nuclear Mundial, a Austrália detém 28% das reservas mundiais de urânio.

A Índia, com uma população de 1,4 mil milhões de pessoas, procura aumentar significativamente a sua capacidade de produção de energia nuclear.

Apesar da assinatura de um acordo bilateral sobre energia nuclear em 2015 para abrir caminho às exportações de urânio, persistiram barreiras legais.

O comércio de urânio entre os dois países é praticamente inexistente.

Os laços entre Camberra e Nova Deli fortaleceram-se nos últimos anos, impulsionados pelo desejo partilhado de conter as ambições chinesas na região da Ásia-Pacífico e de desenvolver parcerias comerciais fora da China.

Como forma de boas-vindas, espera-se que Modi seja recebido como uma estrela pela diáspora indiana ainda esta quinta-feira num estádio em Melbourne, uma importante cidade no sudeste da Austrália.

Os organizadores estimam a presença de mais de 20.000 pessoas.

Em 2023, o primeiro-ministro indiano foi recebido de forma semelhante num grande salão em Sydney.

Depois da Austrália, o primeiro-ministro indiano seguirá viagem para a Nova Zelândia.