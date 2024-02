Índia exibe poder naval face à concorrência chinesa

A Índia enviou três contratorpedeiros com mísseis guiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Huthis do Iémen começaram a atacar navios em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas, causando perturbações numa rota comercial que movimenta cerca de 12% do comércio mundial.

O destacamento mostrou o país como um "contribuinte proativo" para a estabilidade marítima internacional, disse o vice-almirante Anil Kumar Chawla, que se aposentou, em 2021, como chefe do comando naval do sul da Índia, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

"Não o estamos a fazer apenas por altruísmo. A menos que sejamos uma potência marítima, nunca poderemos aspirar a ser uma potência global", disse Chawla.

A Índia, que já é uma potência regional, está a posicionar-se "como um ator global hoje e uma potência global futura", disse.

Nova Deli está também a divulgar amplamente as suas operações, sinalizando o desejo de assumir uma responsabilidade mais ampla na segurança marítima internacional e a ambição de rivalizar com a China.

"É uma mensagem para a China de que podemos colocar aqui uma força tão grande. Este é o nosso quintal. Apesar de não sermos os seus proprietários, somos provavelmente a potência naval residente mais capaz e responsável", afirmou Chawla.

A marinha indiana ajudou pelo menos quatro navios, três dos quais foram atacados por rebeldes Huthis e outro pelo Irão, segundo Washington.

A marinha indiana também efetuou várias missões antipirataria.

Os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, atacaram dezenas de navios no Mar Vermelho, em solidariedade com o Hamas, que trava uma guerra com Israel na Faixa de Gaza.