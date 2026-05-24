Índia manifesta procupação com política de vistos dos EUA

Em visita pela primeira vez à Índia, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou que as duas democracias estavam em sintonia nas grandes questões, minimizando as recentes tensões em Nova Deli sobre o comércio, a China e a guerra no Irão.

Embora o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, tenha reconhecido que os dois países partilham uma "convergência de interesses nacionais em muitos domínios", interpelou publicamente Marco Rubio sobre o endurecimento da política de vistos levada a cabo pelo Presidente norte-americano Donald Trump.

Jaishankar indicou ter "informado o secretário Rubio das dificuldades que os viajantes legítimos enfrentam na emissão de vistos".

"Embora cooperemos na luta contra a mobilidade ilegal e irregular, esperamos que a mobilidade legal não seja afetada negativamente em consequência disso", declarou, sublinhando que os vistos são essenciais para a cooperação tecnológica entre os Estados Unidos e a Índia.

Donald Trump, que fez da limitação da imigração uma das suas principais prioridades políticas, reforçou as restrições e as taxas relacionadas com os vistos H-1B, amplamente utilizados por trabalhadores indianos do setor tecnológico, o que levou a uma diminuição do número de pedidos.

A administração Trump anunciou na sexta-feira que os requerentes de residência permanente, mesmo quando se encontram legalmente nos Estados Unidos, terão de sair do país para tratar do processo, o que leva a que se corra o risco de separar muitas famílias durante longos períodos.

Trump é influenciado por críticos que consideram que os trabalhadores indianos privam os americanos de empregos qualificados.

No mês passado, o presidente norte-americano partilhou a publicação de um comentador de extrema-direita que descrevia a Índia como um "buraco de ratos" e afirmava que os imigrantes indianos não dominam o inglês.

Questionado sobre os comentários racistas dirigidos aos indianos nos Estados Unidos, Marco Rubio respondeu que "todos os países do mundo têm pessoas estúpidas".

"A nossa nação enriqueceu graças às pessoas que vêm para o nosso país", declarou Rubio, filho de imigrantes cubanos.