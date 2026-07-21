Índia. "Partido das baratas" cancela marchas para evitar mais feridos

São para continuar os protestos que exigem a demissão do ministro da educação indiano, mas ficam canceladas as marchas em direção ao Parlamento de Nova Deli.





O responsável pelo "Partido das baratas" disse que a decisão foi tomada para evitar mais feridos. "Não marcharemos novamente porque a polícia voltará a ferir os jovens", afirmou Abhijeet Dipke.





O anúncio foi feito esta terça-feira, em conferência de imprensa, pelo fundador do "Partido das baratas", um dia depois de 180 pessoas, entre os quais 60 manifestantes e 118 elementos das forças de segurança e polícia, terem ficado feridas, após confrontos, que decorreram esta segunda-feira.





"Espancaram-nos brutalmente e danificaram o local de protesto", denunciou à Reuters Sahil Singh, um manifestante do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. "Queremos que sejam responsabilizados" e pedem que Dharmendra Pradhan renuncie ao cargo de ministro da educação.





No entanto, da parte da Polícia de Deli há uma nova versão sobre o que aconteceu durante os protestos. De acordo com a informação tornada pública, os manifestantes "exibiram comportamento indisciplinado, agressivo e violento" e "violaram, deliberadamente, as ordens de proibição em vigor", apesar dos avisos que foram feitos na segunda-feira.





c/ Reuters