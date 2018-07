Indonésia. Rede de nylon usada para esconder rio poluído

RTP26 Jul, 2018, 16:14 / atualizado em 26 Jul, 2018, 16:20 | Mundo

A administração mandou instalar no início de julho uma rede de nylon preto no rio - de 600 metros por 20 - para minimizar o cheiro a pútrido e a visão do excesso de poluição.



O rio Sentiong, no centro de Jacarta, é conhecido pelos habitantes locais como o rio negro devido à poluição.



Segundo o Guardian, um funcionário da agência de recursos hídricos de Jacarta disse que a rede foi colocada para esconder a "monstruosidade aquática".



“A função é elevar a beleza [do rio] para que a água negra não possa ser vista diretamente pelos atletas internacionais”, disse Supriyono, responsável pela agência.



Na terça-feira, Sandiaga Uno, vice-governador de Jacarta, referiu numa conferência de imprensa que o custo do plano de tratamento do rio é de 580 milhões de rúpias (30 mil libras).



O governador de Jacarta, Anies Baswedan, em resposta às críticas feitas pela rede colocada no rio, disse que a “administração herdou um problema crónico (…). Se as administrações passadas tivessem resolvido este problema não teríamos herdado um rio preto (…). Mas agora é que chama a atenção.”