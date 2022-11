Indonésia. Sismo em Java faz dezenas de mortos e centenas de feridos

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo, registou o terramoto às 13h21 (6h21 em Lisboa) e localizou o epicentro na cidade de Cianjur, na província de Java ocidental.A Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes adiantou que o abalo derrubou dezenas de edifícios na região, que tem uma população de cerca de 170 mil pessoas.

O responsável pela administração local, Herman Suherman, avançou que, o que resultou num elevado número de feridos com severas fraturas ósseas.Marcelo Rebelo de Sousa já enviou uma mensagem de solidariedade e sentidas condolências ao presidente da Indonésia, Joko Widodo, pelas numerosas vítimas registadas no sismo. O presidente da Repúblicadesejou ainda a rápida recuperação de todos os feridos.O abalo mais recente tinha-se registado na passada sexta-feira. O epicentro do sismo de magnitude 6,9 foi localizado perto da ilha de Enggano, na costa oeste da Indonésia.