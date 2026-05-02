Indústria automóvel alemã apela a "rápida abertura das negociações" entre UE e EUA

Em comunicado, o presidente da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA), Hildegard Müller, sublinha que o agravamento das tarifas implicaria "custos enormes para a indústria automóvel alemã e europeia, já confrontada com condições muito difíceis".

O representante da indústria automóvel apelou, por isso, "com toda a urgência, às duas partes, para a desescalada e para a rápida abertura de negociações".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou na sexta-feira a UE de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como consequência, vai aumentar para 25% as tarifas sobre os automóveis e camiões fabricados pelo bloco.

No mesmo dia, a Comissão Europeia desmentiu as acusações sobre o incumprimento do acordo por parte da UE e advertiu para as "opções" que mantém em aberto para proteger os seus interesses face às novas medidas tarifárias.

Hoje, o responsável no Parlamento Europeu pelas negociações para o acordo comercial entre Bruxelas e os Estados Unidos apelou a uma resposta "com maior clareza e determinação", considerando inaceitável o comportamento do chefe de Estado norte-americano.

Bernd Lange atribuiu ainda a Donald Trump as "interrupções" no processo, devido às ameaças de assumir o controlo da Gronelândia e, noutra ocasião, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou "os fundamentos jurídicos ilegais das tarifas".