Infeciologista explica que "potencial pandémico" do hantavírus "é francamente menor"

O especialista referiu que, com a covid-19, "as pessoas tinham a capacidade de transmitir a infeção até antes de terem as primeiras manifestações" porque estas "não condicionavam a sua atividade laboral, mobilidade ou sociabilidade".



"Não se passa o mesmo com as infeções com os hantavírus", já que os contagiados "começam logo com um quadro clínico exuberante, de febre elevada, de dores de cabeça, dores musculares, queixas gastrointestinais, que são impeditivas de manter um convívio que facilite a transmissão", elucidou.



António Silva Graça afirmou ainda que os hantavírus "não provocam com frequência infeções" mas, quando tal acontece, podem ser "infeções graves e que podem ter, como é o caso, manifestações respiratórias que possam ter mortalidade elevada".



"Relativamente à transmissão, a quase totalidade dos hantavírus não são transmissíveis de pessoa a pessoa". No entanto, nalgumas estirpes "essa possibilidade existe", acrescentou.