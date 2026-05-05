Infetados com hantavírus retirados de navio cruzeiro ao largo de Cabo Verde



Os passageiros foram retirados de barco esta terça-feira ao final da tarde e deverão ser transportados num avião-ambulância desde o Aeroporto Internacional da Praia, em Cabo Verde, para os Países Baixos, onde residem.

A diretora-geral da Saúde de Portugal afirmou esta terça-feira que o surto de hantavírus no navio, do qual já resultaram três vítimas mortais, é uma "situação circunscrita" que representa atualmente um baixo risco para Portugal.





A Organização Mundial da Saúde disse, por sua vez, que a hipótese mais provável é que a infeção tenha ocorrido fora do cruzeiro.





O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.



Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 6 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.



A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.





c/ Lusa