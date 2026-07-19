Influenciadores das redes sociais Andrew e Tristan Tate detidos em Miami

Andrew e Tristan foram detidos no sábado pelos U.S. Marshals ao abrigo de um mandado confidencial, indicou o porta-voz desta agência, Brady McCarron, à Associated Press (AP), colocando os Estados Unidos no centro de uma saga jurídica internacional que se estendeu da Roménia ao Reino Unido.

Os procuradores britânicos anunciaram no sábado que estavam a solicitar a extradição dos irmãos sob acusações de que teriam violado e traficado mulheres entre 2010 e 2017.

Os irmãos, com dupla nacionalidade --- norte-americana e britânica ---, mudaram-se em 2016 para a Roménia, onde foram detidos em 2022, acusados de participar em esquemas para atrair mulheres com vista à exploração sexual. Negaram as acusações e o processo não avançou devido a irregularidades legais e processuais.

Os dois deverão comparecer no tribunal federal de Miami no início da próxima semana, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, mas que pediu para não ser identificada por envolver operações policiais de natureza confidencial, noticiou ainda a AP.

As acusações pendentes no Reino Unido atribuíam aos irmãos o abuso de mulheres numa zona a norte de Londres, onde cresceram. Os advogados de defesa afirmaram que os clientes negavam as acusações.

Joseph McBride, advogado que representa os irmãos Tate, afirmou numa entrevista telefónica no sábado à noite que ainda não conseguiu falar com os clientes, mas classificou as novas acusações vindas do Reino Unido como "difamações vis" destinadas a inviabilizar os processos por difamação interpostos pelos irmãos nos EUA.

"Estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir que estes homens nunca tenham a oportunidade de se defender em tribunal", afirmou McBride.

"Estamos confiantes de que, assim que um juiz competente analisar os factos e assim que o Departamento de Justiça enfrentar este abuso flagrante da sua própria autoridade, Andrew e Tristan Tate serão libertados. Os Estados Unidos não fazem o trabalho sujo político do Reino Unido", disse.

Andrew Tate, de 39 anos, ganhou notoriedade junto do grande público pela primeira vez como concorrente do `reality show` britânico Big Brother, em 2016. Foi expulso do programa quando surgiu um vídeo que parecia mostrar Tate a agredir uma mulher. Ele e o irmão Tristan Tate, de 38 anos, são defensores declarados do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Andrew Tate acumulou mais de 10 milhões de seguidores na rede social X, mas foi banido de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por violar as diretrizes relativas ao discurso de ódio. A retórica mais amplamente condenada inclui comentários de que as mulheres vítimas de agressão sexual devem assumir alguma responsabilidade pelos ataques sofridos, descrições explícitas de como ele poderia agredir mulheres e críticas a pessoas que procuram tratamento para doenças mentais.

Os irmãos Tate têm negado consistentemente as acusações de abuso e tráfico de seres humanos, alegando que as declarações violentas e misóginas foram tiradas do contexto ou pretendiam ser piadas.