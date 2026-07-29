Influenciadores em Gaza. Israel à procura de "propaganda positiva"

Os influencers partilharam vídeos e fotografias nas redes sociais ao longo de vários dias percorrendo algumas cidades israelitas. Publicaram ainda vídeos dentro dos túneis do Hamas, em Gaza.



Tinham vestidos coletes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.



A viagem aconteceu na semana passada.



Há indícios de que terá sido paga pela Embaixada de Israel em Portugal. A RTP já pediu esclarecimentos à Embaixada de Israel e aguarda uma resposta.



Em declarações à RTP Notícias, Vasco Ribeiro, especialista em Comunicação, fala de uma forma de "propaganda" por parte de Israel e destaca a importância do jornalismo para filtrar estas formas de comunicação.



Vasco Ribeiro considera que esta é uma ação de "propaganda positiva" por parte de Israel, mas sublinha que as flotilhas humanitárias rumo a Gaza também foram uma forma de propaganda.



O perito assinala que a situação não é nova e que também o Estado Novo convidou jornalistas e outras personalidades para visitar Portugal.