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Influenciadores em Gaza. Israel à procura de "propaganda positiva"
Um grupo de influenciadores digitais portugueses foi recebido pelo Estado de Israel e entrou em Gaza. Vasco Ribeiro, especialista em Comunicação, fala de uma forma de "propaganda" por parte de Israel e destaca a importância do jornalismo neste contexto.
Tinham vestidos coletes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.
A viagem aconteceu na semana passada.
Há indícios de que terá sido paga pela Embaixada de Israel em Portugal. A RTP já pediu esclarecimentos à Embaixada de Israel e aguarda uma resposta.
Em declarações à RTP Notícias, Vasco Ribeiro, especialista em Comunicação, fala de uma forma de "propaganda" por parte de Israel e destaca a importância do jornalismo para filtrar estas formas de comunicação.
Vasco Ribeiro considera que esta é uma ação de "propaganda positiva" por parte de Israel, mas sublinha que as flotilhas humanitárias rumo a Gaza também foram uma forma de propaganda.
O perito assinala que a situação não é nova e que também o Estado Novo convidou jornalistas e outras personalidades para visitar Portugal.