Interpol anuncia detenção no Sudão do "traficante de seres humanos mais procurado"

A Interpol anunciou hoje a detenção no Sudão do "traficante de pessoas mais procurado do mundo", o eritreu Kidane Zekarias Habtemariam, graças a uma investigação dos Emirados Árabes Unidos e informações partilhadas por meio da agência internacional de polícia.