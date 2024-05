No Afeganistão, morreram 200 pessoas devido às inundações numa única província, a de Baghlan. São números avançados por agências de informação.

As inundações atingiram cinco províncias no norte do país.



O governo afegão revelou que há centenas centenas de pessoas isoladas à espera de ajuda urgente.



Equipas enviadas por helicópteros ainda tentaram resgastes durante a noite na área mas, segundo o Governo afegão, a falta de equipamentos de visão noturna nos aparelhos impediu o sucesso da operação.