Investigação em Moçambique. Bispo de Quelimane morto a tiro no coração

Membro do Instituto dos Missionários da Consolata, Osório Citora Afonso foi eleito bispo de Quelimane em 25 de julho de 2025, tendo, em abril deste ano, sido nomeado, pelo Papa Leão XIV, Administrador Interino da Arquidiocese da Beira, conforme nota da Presidência.





C/agências

O bispo de Quelimane, Osório Citora Afonso, foi assassinado com um tiro no coração na madrugada deste sábado, na sua residência oficial, na província da Zambézia, no centro de Moçambique. A informação foi avançada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), que confirmou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do crime.Segundo o porta-voz do Sernic, Maximino Amílcar, os autores do ataque terão escalado o muro da residência episcopal, neutralizado o sistema de segurança elétrica e disparado contra o bispo com uma arma do tipo AK-M.O responsável disse aos jornalistas que Osório foi alvejado na “parte do peito, no coração, provavelmente uma bala”, remetendo detalhes para outro momento, quando as autoridades investigam o crime. O Sernic adiantou que não havia detidos para já, assegurando que não há risco de se atrapalhar as investigações do assassínio do bispo de Quelimane.“Estamos aqui perante um homicídio agravado como é do vosso domínio, do domínio público e por enquanto não vamos avançar detalhes porque estamos a trabalhar, como sabem que o serviço criminal é para investigar e não é fácil de madrugada para estas alturas trazer estes detalhes deste homicídio agravado”, disse Maximino Amílcar.