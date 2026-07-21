Investigação liga roubos de medicamentos oncológicos no Brasil a fação criminosa

Segundo a polícia, o grupo utilizava empresas de fachada para reintroduzir os medicamentos roubados no mercado e ocultar o património obtido com os crimes.

Os criminosos tinham apoio da fação criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e movimentou 33 milhões de reais num ano, o equivalente a 5,68 milhões de euros na cotação atual.

No comunicado, a polícia refere que o TCP fornecia "apoio bélico e proteção ao núcleo de roubadores", enquanto outro grupo tratava do armazenamento, fracionamento e envio das cargas roubadas.

A polícia atribui ao grupo pelo menos 20 roubos de cargas nos últimos seis meses e afirma que os medicamentos eram destinados tanto à rede privada como à rede pública de saúde.

A investigação concluiu que o material roubado era posteriormente reinserido em instituições públicas de saúde através de licitações.

Segundo os investigadores, os produtos eram oferecidos por valores inferiores aos do mercado regular, permitindo a entrada de mercadorias de origem criminosa na cadeia formal de abastecimento.

A polícia identificou cerca de 25 empresas de fachada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, utilizadas para a receptação e revenda dos medicamentos roubados.

Os investigadores pediram ainda o bloqueio de 30 milhões de reais (5,16 milhões de euros) em contas bancárias, além de apreensão de imóveis, veículos de luxo e "outros bens e valores utilizados pelo bando para ocultar o património".

A Polícia Civil do Rio de Janeiro alertou que o esquema representa risco para a saúde pública, uma vez que medicamentos oncológicos e imunossupressores exigem controlo rigoroso de temperatura e armazenamento durante o transporte.