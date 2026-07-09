Iranianos juram vingança e pedem a morte de Trump após ataques dos EUA

"Juramos pelo sangue do falecido líder supremo. Trump, vamos matar-te", gritaram os iranianos nas ruas.



O Comando Central norte-americano partilhou imagens dos ataques que lançou contra o Irão. A justificação está relacionada com a necessidade de diminuir a capacidade iraniana de atacar navios que pretendem atravessar o Estreito de Ormuz.



Donald Trump, já no regresso a Washington, depois de ter participado na cimeira da NATO na Turquia, confirmou os bombardeamentos.



"Nós atacámo-los com toda a força. E digo que os atacámos numa proporção de 20 para um - cada vez que eles nos atacam, nós atacamo-los 20 vezes", afirmou.



"E foi isso que fizemos ontem à noite. Hoje, eles fizeram uma pequena ação, mas foi, na verdade, uma retaliação pelo que aconteceu ontem à noite. Na verdade, eles atingiram três barcos, e não dois. E quando eles atacam, nós ripostamos com muito mais força", acrescentou o presidente.