Irão. Autoridades endurecem ameaças a manifestantes

As autoridades iranianas endureceram o discurso contra os manifestantes anti-regime, com o chefe da guarda a ameaçar que "este sábado é o ultimo dia de distúrbio". Desde Setembro que a repressão no país já fez centenas de mortos. Hoje em dezenas de cidades, incluindo Lisboa, houve marchas de solidariedade com o povo iraniano.