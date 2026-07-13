Irão condena ataque do Governo do Iémen ao aeroporto de Sana

Segundo a agência de notícias iraniana IRNA, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, descreveu o ato como uma "violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, bem como uma violação da soberania nacional e da integridade territorial do Iémen".

O porta-voz militar dos Huthis, Yahya Saree, tinha anteriormente atribuído o ataque à Arábia Saudita, afirmando que o aeroporto da capital iemenita fora alvo de "ataques aéreos sauditas".

Entretanto, o Governo iemenita, reconhecido internacionalmente e apoiado por Riade, reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao aeroporto, afirmando que a operação teve como objetivo impedir a aterragem de um avião iraniano que transportava uma delegação Huthi de regresso de Teerão, onde participou nas cerimónias fúnebres do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei.

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita anunciou hoje ter intercetado mísseis balísticos lançados pelos rebeldes Huthis contra o sul do território saudita, depois do ataque ao aeroporto.

O agravamento da situação ocorre também num contexto de crescente tensão regional, na sequência do reinício dos confrontos entre Estados Unidos e Irão.