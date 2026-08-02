Irão diz estar perto de acordo com Omã sobre rotas no Estreito de Ormuz

(em atualização)



"Estamos prestes a chegar a um entendimento sobre uma rota aceitável para ambas as partes – nem a rota do norte nem a rota do sul – respeitando os direitos soberanos de cada país, garantindo os nossos interesses e segurança nacionais", indicou este domingo o ministro iraniano, Esmaeil Baqaei, em declarações à televisão estatal.

