Mundo
Irão diz estar perto de acordo com Omã sobre rotas no Estreito de Ormuz
O porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros indicou este domingo que Teerão e Mascate estão perto de chegar a um acordo sobre uma nova rota marítima através do Estreito de Ormuz, diferente dos corredores já existentes.
(em atualização)
"Estamos prestes a chegar a um entendimento sobre uma rota aceitável para ambas as partes – nem a rota do norte nem a rota do sul – respeitando os direitos soberanos de cada país, garantindo os nossos interesses e segurança nacionais", indicou este domingo o ministro iraniano, Esmaeil Baqaei, em declarações à televisão estatal.
"Estamos prestes a chegar a um entendimento sobre uma rota aceitável para ambas as partes – nem a rota do norte nem a rota do sul – respeitando os direitos soberanos de cada país, garantindo os nossos interesses e segurança nacionais", indicou este domingo o ministro iraniano, Esmaeil Baqaei, em declarações à televisão estatal.