Irão, tarifas e tecnologia em debate. Expetativa elevada para visita de Trump à China

"Mais estabilidade" nas relações internacionais

Sérgio Infante – Antena 1

As discussões económicas e comerciais entre as delegações dos Estados Unidos e da China começaram antes da chegada de Donald Trump, que se faz acompanhar de líderes do setor de tecnologia, incluindo Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple. Em cima da mesa estarão ainda temas como inteligência artificial e Taiwan.O encontro entre os dois líderes, na quinta e na sexta-feira, visa estabilizar a relação entre as duas maiores potências mundiais, marcada por rivalidades e tensões persistentese acontece num contexto de divergências geopolíticas entre os dois países, em particular devido ao Irão, parceiro próximo de Pequim.As relações comerciais devem, contudo, dominar as reuniões de dois dias, em Pequim, entre os dirigentes das duas maiores economias mundiais. Em 2025, Estados Unidos e China envolveram-se numa intensa guerra comercial com repercussões globais, marcada pela imposição de tarifas alfandegárias elevadas e múltiplas restrições, após o regresso de Trump à Casa Branca.Horas antes de Donald Trump pisar território chinês, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros saudou a visita do presidente norte-americano, desejando reforçar a cooperação para injetar "mais estabilidade" nas relações internacionais., disse numa conferência de imprensa o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun.Pequim garante estar preparado para trabalhar com Washington com vista a “expandir a cooperação e gerir as diferenças, trazendo assim mais estabilidade e certeza a um mundo assolado pela mudança e turbulência".O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC), publicou hoje um editorial afirmando que a relação entre a China e os Estados Unidos "não pode voltar ao passado" e pode ter "um futuro melhor", apresentando a cimeira como uma oportunidade para ambas as potências trazerem "estabilidade" a um mundo “turbulento”.A caminho da China, Trump afirmou que espera ser recebido com “um grande abraço” de Xi Jinping.