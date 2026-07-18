Iraque e Síria vão reconstruir oleoduto que liga os dois países

"Os Estados Unidos congratulam-se com a intenção do Governo da República do Iraque e do Governo da República Árabe da Síria de avançar com a reabilitação e reconstrução do oleoduto Iraque-Síria como um projeto prioritário de infraestruturas de importância estratégica bilateral e regional", destacou o Departamento de Estado norte-americano em comunicado na sexta-feira.

A diplomacia norte-americana sublinha ainda que o anúncio é "um marco importante para a região e para as relações entre a Síria e o Iraque".

O Departamento de Estado afirma que "ambos os países reconhecem o objetivo estratégico de restaurar um corredor energético crucial que liga a produção petrolífera iraquiana aos mercados de exportação no Mediterrâneo e noutros destinos".

O anúncio surge num momento delicado para o fluxo de petróleo no Médio Oriente, em consequência do conflito entre os EUA e o Irão, que teve início em 28 de fevereiro e complicou a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos frisaram na sexta-feira que "acolhem com agrado a participação de um consórcio internacional" para realizar este projeto e que, uma vez reabilitado, "terá uma capacidade inicial de transporte de dois milhões de barris de crude por dia".

O objetivo da reabilitação do oleoduto, segundo os Estados Unidos, é "criar um quadro jurídico" para promover a "segurança e a estabilidade".

Também na sexta-feira, empresas norte-americanas assinaram acordos e parcerias no valor de cerca de 60 mil milhões de dólares (52,45 mil milhões de euros, ao câmbio atual) com o Governo iraquiano, incluindo contratos destinados a criar rotas alternativas para a exportação de petróleo do Golfo Pérsico.

Os acordos, assinados na Câmara de Comércio dos EUA, envolveram também outros setores, incluindo a saúde, as comunicações e as infraestruturas.

O Goldman Sachs estima que a construção de oleodutos em apenas um país demora pelo menos dois anos e meio, e estes oleodutos atravessariam dois ou mais países, noticiou a agência Associated Press (AP).

O Irão tem tentado encerrar o estreito repetidamente desde o início da guerra, provocando fortes oscilações nos preços do petróleo e do gás.

Thomas Barrack, embaixador norte-americano na Turquia, afirmou que os acordos sobre o oleoduto vão levar a um programa "que fará com que o estreito de Ormuz se torne uma mera formalidade".

As assinaturas surgiram após uma reunião entre o primeiro-ministro iraquiano, Ali Falah al-Zaidi, na quinta-feira, com executivos da Chevron em Houston, na qual al-Zaidi instou a empresa energética norte-americana a expandir e acelerar os seus investimentos no Iraque.

Num discurso na sexta-feira, al-Zaidi disse que a economia do Iraque procura investimentos e parcerias a longo prazo, e não apenas empreiteiros para executar projetos.

Na sexta-feira, a Chevron assinou três acordos com o Governo iraquiano. Jake Spiering, presidente de desenvolvimento de negócios corporativos da Chevron, disse que dois projetos se concentrariam no aumento da produção de petróleo, enquanto um terceiro envolveria "investir num oleoduto que criará outra rota de exportação do Iraque para os mercados mundiais".

"Isto é muito importante para a segurança energética", salientou.

Numa nota divulgada no início desta semana, os analistas do Goldman Sachs estimaram que sete oleodutos diferentes em desenvolvimento na região poderão, até ao final de 2028, transportar cerca de 60% do petróleo atualmente transportado pelo estreito.

Os oleodutos poderiam transportar aproximadamente 14 milhões de barris por dia até lá, estimou a Goldman. Cerca de 23 milhões de barris por dia eram transportados através do estreito de Ormuz antes da guerra com o Irão.