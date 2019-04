Israel. 97% dos votos contados ainda sem vencedor conhecido

Amir Cohen - Reuters

São 35 lugares no Parlamento para cada um dos partidos, ainda assim, e em caso de empate, é Benjamin Netanyau que tem mais razões para sorrir, isto porque os partidos aliados do atual primeiro-ministro conseguiram um melhor resultado.







Netanyau poderá desta forma ter condições para formar Governo através de uma coligação.









A participação eleitoral nas eleições foi de 67,9%, quase quatro pontos percentuais a menos do que nas eleições legislativas de 2015, de acordo com o jornal digital Times de Israel.



O novo Governo israelita apenas deverá entrar em funções dentro de várias semanas, após um período de consultas e de procedimentos.



No dia 17 de abril, a comissão eleitoral deverá publicar os resultados preliminares após a contagem da maioria de votos.





c/ Lusa



Durante um discurso nesta madrugada em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelita afirmou ter obtido "uma vitória incrível". "A direita representada pelo partido Likoud alcançou uma clara vitória nas eleições”, afirmava Netanyahu, após o encerramento das urnas, às 22h00 (20h00 em Lisboa).