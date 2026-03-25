Israel diz ter atacado instalações de produção de mísseis navais em Teerão

Num comunicado, o exército indicou que os ataques contra as infraestruturas dependentes do Ministério da Defesa iraniano ocorreram "nos últimos dias" e garante que os mísseis fabricados em Teerão se destinavam a plataformas navais e eram de longo alcance, "capazes de destruir rapidamente alvos em terra e no mar".

"Estes ataques foram significativos, causando danos extensos ao sistema de mísseis de cruzeiro e representam mais um passo no fortalecimento da infraestrutura de produção militar do regime", refere o comunicado.

🎯STRUCK: 2 key naval cruise missile production sites in Tehran.



IAF fighter jets targeted facilities used by the Iranian regime to develop and manufacture long-range naval cruise missiles capable of destroying targets at sea and on land. pic.twitter.com/RhYP6QTDFt — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2026

Durante a madrugada, o exército de Israel alertou para três lançamentos de mísseis por parte do Irão contra território israelita. Os serviços de emergência de Israel não registaram quaisquer feridos.

Além disso, soaram alarmes em várias ocasiões em localidades do norte de Israel devido a ataques com projéteis e drones a partir do Líbano pelo grupo xiita Hezbollah, que também não causaram vítimas.

Alegando questões de segurança, a censura militar israelita não permite saber com exatidão se os ataques atingem infraestruturas militares ou estratégicas, uma vez que apenas são comunicados os impactos em zonas civis.

Os ataques de madrugada ocorreram numa altura em que os Estados Unidos indicaram estar a decorrer conversações com o Irão para chegar a um cessar-fogo, algo que o exército iraniano negou hoje, anunciando uma nova onda de ataques contra Israel.