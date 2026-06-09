Israel interceta "alvo aéreo suspeito" proveniente do Iémen

"Um alvo aéreo suspeito vindo do Iémen foi intercetado. O incidente está encerrado. Não há registo de feridos", referiram as forças israelitas (IDF, na sigla em inglês), especificando que a interceção ocorreu na região de Eilat.

Pouco depois, também na rede social Telegram, as IDF reportaram toques das sirenes às 23:56 (21:56 em Lisboa) e 00:08 (22:08 em Lisboa), devido "à infiltração de uma aeronave hostil em várias zonas do norte de Israel".

"Foi identificado um alvo aéreo suspeito. O incidente foi encerrado. Não houve registo de feridos", pode ler-se.

Frequentemente regista-se o lançamento de mísseis a partir do território dos rebeldes Huthis, que controlam vastas zonas do noroeste do Iémen, incluindo a capital, Sana.

Os Huthis afirmaram hoje que os ataques do movimento xiita pró-iraniano contra Israel constituem uma forma de dissuasão para pôr fim à guerra no Médio Oriente e à impunidade do Estado judeu.

Os rebeldes Huthis elogiaram também no seu Parlamento "a operação heroica levada a cabo pela República Islâmica do Irão" na noite de domingo, em resposta ao ataque israelita contra os subúrbios meridionais de Beirute, no Líbano, uma ação que teve lugar no domingo apesar do acordo de cessar-fogo alcançado na semana passada.

Além disso, o Parlamento dos Huthis denunciou "o silêncio e a inação persistentes dos países árabes e da comunidade internacional face à agressão e à arrogância de Israel, que só podem ser dissuadidas pela força".

Teerão lançou mísseis contra território israelita entre domingo e hoje, alegando estar a responder a um ataque aéreo israelita contra posições do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

Os disparos iranianos levaram Israel a realizar novos ataques em retaliação, alimentando receios de uma escalada regional e colocando sob pressão a trégua alcançada há dois meses.