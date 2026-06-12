Israel libertou um dos fundadores do Hamas

Hassan Youssef, 71 anos, foi "libertado perto da cidade de Hebron, no sul da Cisjordânia", afirmou o seu filho, Owais Youssef, esclarecendo que o pai foi depois transferido para um hospital em Ramallah, onde se encontra.

Youssef é um dos líderes do Hamas na Cisjordânia e cofundou o grupo islamista nos anos de 1980 ao lado do xeque Ahmed Yassine e de outros membros palestinianos do movimento dos Irmãos Muçulmanos.

A polícia israelita ainda não respondeu ao pedido de confirmação da agência de notícias francesa AFP.

Um vídeo da AFP mostra familiares a visitarem Hassan Youssef deitado numa cama de hospital, com o braço atado com uma ligadura.

"Não consigo dormir por causa da dor", diz ele ao telemóvel com um interlocutor, antes de ser levado numa cadeira de rodas para exames médicos.

Youssef foi detido em outubro de 2023 e levado para uma prisão israelita sob o regime de detenção administrativa, pouco depois do ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Israel aumentou consideravelmente o recurso à prisão administrativa de palestinianos após o início da guerra, porque lhe permite prender indivíduos sem os acusar, por um período de até seis meses, renovável.

As autoridades israelitas afirmam que este procedimento lhes permite manter suspeitos detidos e prevenir possíveis ataques, enquanto continuam a reunir provas.

Mas, algumas organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que este sistema leva a abusos.

Youssef foi preso várias vezes por Israel no passado. Tinha sido libertado pela última vez em julho de 2020, após 16 meses de prisão administrativa.

Ex-membro do Parlamento palestiniano agora dissolvido, Youssef desentendeu-se com o seu filho mais velho, Mosab Hassan Youssef, que espiou durante 10 anos o movimento do pai para Israel.

De 1997 a 2007, Mosab trabalhou para a Agência de Segurança Interna israelita, o Shin Bet, antes de se mudar para os Estados Unidos, onde vive sob uma nova identidade e escreveu em 2010 o livro "Filho do Hamas".