Israel. Netanyahu acusa Gantz de tentar roubar-lhe a vitória nas eleições

“Este é um esforço feito para dividir o país, enquanto estamos a enfrentar sérios desafios como a crise do coronavírus” afirmou Netanyahu numa reunião com os deputados do seu partido, aberta à imprensa.



O mesmo acrescentou que “no Irão eles destituem os candidatos antes das eleições, mas aqui Gantz fê-lo após as eleições, independentemente dos resultados”.



Em reposta ao referido por Netanyahu, Gantz escreveu na sua página oficial do twitter: “Alguém comemorou cedo demais”.



Enquanto é aguardada uma decisão por parte do líder do partido da direita, Avigdor Liberman, o parlamento convocou uma reunião para o próximo dia 16 de março.



A aprovação do projeto-lei é apoiada por outros partidos, como é o caso do Meretz. O líder do partido referiu que “seria a coisa mais acertada a fazer politicamente e eticamente” e “refletiria a vontade da maioria dos eleitores”. Todavia, a aliança política Yamina discordou, ao referir que essa lei era “extremamente antidemocrática”.



O presidente de Israel, Reuven Rivlin, pode não vir a conceder a nenhum dos dois candidatos um mandato para formarem um governo, caso nem Netanyahu nem Gantz consigam obter uma clara maioria na percentagem de votos.



Se for aprovada a lei que impede o atual primeiro-ministro de formar um governo, o Likud poderá vir a substituir Netanyahu.



Gantz também poderá vir a tentar formar um governo minoritário, caso Netanyahu não obtenha a maioria.



Ayman Odeh disse que o seu partido não poderia apoiar nenhum governo em que o líder do Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, fosse ministro; e Liberman disse que não apoiaria um governo que estivesse fora da coligação.