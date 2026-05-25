Israel ordena evacuação de 10 aldeias libanesas para previsível ataque

O porta-voz militar árabe Avichay Adraee nomeou as 10 localidades, maioritariamente na região de Nabatieh, afirmando que o exército israelita estava "obrigado a agir com força" contra o Hezbollah "devido a violações do acordo do cessar-fogo".

O número de mortos no Líbano desde o início da ofensiva israelita, em 02 de março, já ultrapassou as três mil pessoas e, desde o início das hostilidades, Israel perdeu 22 dos seus militares.

O Líbano e Israel concordaram na semana passada prolongar o cessar-fogo por mais 45 dias e comprometeram-se a realizar uma reunião militar e política nas próximas semanas, com a intenção de avançar para uma solução a longo prazo.

No entanto, a cessação das hostilidades, mediada pelos Estados Unidos da América, tem sido violada desde o início pelas forças israelitas, enquanto o grupo xiita libanês Hezbollah começou a atacar alvos do estado israelita no quinto dia da trégua.

O Líbano mergulhou na guerra no Médio Oriente em 02 de março, quando o Hezbollah lançou um ataque a Israel para vingar a morte do guia supremo iraniano Ali Khamenei.