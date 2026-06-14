Israel prepara-se para possível ataque iraniano "nas próximas horas"

As Forças de Defesa de Israel (FDI) indicaram, em comunicado, que permanecem em "alerta máximo" e preparadas para diversos cenários defensivos e ofensivos, acrescentando que o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, está a realizar uma "avaliação contínua" da situação.

"Neste momento, não há alterações nas diretrizes defensivas do Comando da Frente Interna. Caso se verifique alguma mudança, a população será informada em conformidade. As FDI não tolerarão qualquer ataque dirigido contra o território do Estado de Israel", acrescentaram.

Hoje à tarde, o Exército israelita bombardeou a zona de Dahye, subúrbios a sul de Beirute, após três drones lançados a partir do Líbano pelo movimento xiita Hezbollah terem atingido comunidades no norte de Israel, junto à fronteira.

O ataque a Beirute ocorreu num contexto de negociações entre os Estados Unidos e o Irão para um acordo de paz cuja assinatura tinha sido apontada como iminente, sem confirmação de que a eventual suspensão dos ataques israelitas no Líbano esteja incluída no entendimento.

A mais recente ofensiva israelita contra Dahye ocorreu há cerca de uma semana e desencadeou uma resposta iraniana com o lançamento de três vagas de mísseis contra território israelita, às quais Israel respondeu com ataques ao território iraniano.

Teerão tinha advertido que, caso continuassem os ataques israelitas contra o Líbano, avançaria com represálias, considerando que o cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos em 08 de abril incluía também o país árabe.

Esse ciclo de ataques cessou na segunda-feira, 08 de junho, após mediação do Presidente norte-americano, Donald Trump.