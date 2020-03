Israel. Rivais tentam formar Governo de unidade nacional para enfrentar Covid-19

A improvável aliança entre dois arqui-inimigos poderá ser a solução de recurso para que se alcance finalmente uma solução governativa em Israel. Nas eleições realizadas no início de março – as terceiras em menos de um ano – o Likud do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, venceu com uma curta vantagem sobre o segundo partido mais votado, o Partido Azul e Branco, de Benny Gantz.







Ambos ficaram longe de alcançar o número de deputados necessários para uma maioria, pelo que os vários partidos tentaram ao longo das últimas duas semanas formar uma coligação para afastar Benjamin Netanyahu do poder. Antes destas conversações com Netanyahu, que partiram da iniciativa do Presidente Rivlin, Benny Gantz conseguiu reunir o apoio de 61 deputados do Knesset, juntando várias forças partidárias.





Inicialmente, o gabinete do Presidente israelita tinha dado a entender que seria Benny Gantz o líder escolhido para tentar formar Governo.



No entanto, a solução preferida da Presidência parece agora ser a de procura de um compromisso entre os dois partidos mais votados, em que Benny Gantz e Benjamin Netanyahu liderariam alternadamente, segundo noticiaram os jornais israelitas.





O jornal Jerusalem Post fala mesmo de uma solução governativa em que Netanyahu governaria no primeiro ano, seguindo-se dois anos de liderança de Benny Gantz. No derradeiro ano da legislatura, o primeiro-ministro seria novamente Netanyahu ou outro líder indicado pelo Likud caso necessário.





O Presidente israelita tem até esta terça-feira à meia-noite para decidir a quem deve pedir para formar um novo Governo.







Primeiro-ministro desde 2009, Benjamin Netanyahu foi acusado em novembro de 2019 de suborno, fraude e abuso de confiança em três casos de corrupção. A primeira audiência, com a apresentação das acusações pelos procuradores, estava marcada para 17 de março, mas acabou por ser adiada para 24 de maio devido à epidemia global em curso.





Neste processo, Netanyahu poderá ser condenado até dez anos de prisão, o que o obrigaria a abandonar o hipotético Governo de unidade nacional e também a liderança do partido.





Na semana passada, Netanyahu já tinha proposto a criação de um Governo de unidade nacional alargado para enfrentar o novo coronavírus. Com as várias eleições inconclusivas, o país está com um executivo de gestão desde 2018. No entanto, a ideia de um Governo de unidade nacional fracassou à partida, isto porque Benny Gantz lembrou que esse executivo teria de ser alargado aos partidos árabes e pro-Palestina de Israel.







Por enquanto, é mesmo o Governo provisório que tem liderado na imposição de medidas fortes para conter o avanço do Covid-19, desde logo com a obrigatoriedade de quarentena para quem chega de um país estrangeiro e o encerramento das escolas.





Até ao momento, Israel conta com 251 casos confirmados, sendo que ainda não há registo de quaisquer vítimas mortais.