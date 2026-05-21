Itália pede sanções da União Europeia contra ministro da Segurança Nacional de Israel

Itália pede sanções da União Europeia contra ministro da Segurança Nacional de Israel

Chefe da diplomacia italiana defende sanções aplicadas a nível europeu perante o "assédio e humilhação" a que foram sujeitos os ativistas da flotilha intercetada por Israel.

Joana Bénard da Costa - RTP /
AGTW / Reuters

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O pedido foi anunciado esta quinta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, após a divulgação de um vídeo que mostra ativistas da flotilha de Gaza ajoelhados com as mãos amarradas e a testa no chão.

Antonio Tajani informou na rede social X que pediu à União Europeia sanções contra o ministro da Segurança Nacional de Israel por "atos inaceitáveis cometidos contra a flotilha, incluindo a captura dos ativistas em águas internacionais e o assédio e a humilhação a que foram sujeitos, em violação dos direitos humanos mais fundamentais".

A publicação do Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano um dia após a divulgação de um vídeo por parte do ministro da Segurança Nacional israelita, Ben-Gvir, que causou reações de condenação por parte de vários países, nomeadamente Portugal. 

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