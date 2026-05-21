Itália pede sanções da União Europeia contra ministro da Segurança Nacional de Israel





Antonio Tajani informou na rede social X que pediu à União Europeia sanções contra o ministro da Segurança Nacional de Israel por "atos inaceitáveis cometidos contra a flotilha, incluindo a captura dos ativistas em águas internacionais e o assédio e a humilhação a que foram sujeitos, em violação dos direitos humanos mais fundamentais".





A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026



A publicação do Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano um dia após a divulgação de um vídeo por parte do ministro da Segurança Nacional israelita, Ben-Gvir, que causou reações de condenação por parte de vários países, nomeadamente Portugal. A publicação do Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano um dia após a divulgação de um vídeo por parte do ministro da Segurança Nacional israelita, Ben-Gvir, que causou reações de condenação por parte de vários países, nomeadamente Portugal.





O pedido foi anunciado esta quinta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, após a divulgação de um vídeo que mostra ativistas da flotilha de Gaza ajoelhados com as mãos amarradas e a testa no chão.