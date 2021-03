Itália volta a entrar em confinamento nacional no período da Páscoa

Dois terços da população, incluindo cidades como Roma e Milão, vão passar a estar em zona vermelha já a partir de 2ª feira, onde são aplicadas mais restrições, entre elas o encerramento de escolas e restaurantes.



A Alemanha admite que também está a iniciar uma terceira vaga de Covid-19. A variante britânica está próxima de ser a mais dominante no país. E há regiões em que a estirpe da África do Sul representa já 15% dos novos contágios, com o Governo a ponderar recuar no ritmo de desconfinamento.



Em França, o Governo está a ponderar também aumentar as restrições na região de Paris.