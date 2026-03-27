Jair Bolsonaro em casa para cumprir a pena



Para procurar uma convalescença, Jair Bolsonaro foi autorizado a cumprir pena em casa, mas deverá usar pulseira eletrónica e está proibido de usar telemóvel e redes sociais.







Noventa dias para convalescença





Jair Bolsonaro regressou a casa por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moares.



A prisão domiciliária terá a duração de 90 dias e "após esse prazo será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade", lê-se na decisão do juiz Alexandre de Moraes.



A defesa do ex-presidente criticou a decisão apelando a que a prisão domiciliária seja permanente, dado o estado de saúde de Jair Bolsonaro, de 71 anos.



Bolsonaro cumpre pena de prisão desde o final de novembro de 2025, primeiro num quarto especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e, desde janeiro, num complexo prisional da capital brasileira, a penitenciária militar da Papuda, onde passou a dispor de mais espaço.



Durante o encarceramento já foi, no entanto, hospitalizado várias vezes devido a graves problemas de saúde.



Alexandre de Moraes, que até agora tinha recusado todos os pedidos, reuniu-se na semana passada com o seu filho mais velho e candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, e na véspera com Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro.



Jair Bolsonaro tem vindo a sofrer diversos problemas de saúde que ele e o seu círculo atribuem à facada que sofreu no abdómen durante a campanha eleitoral de 2018.



Entre esses problemas contam-se crises recorrentes de soluços que levam a vómitos, os quais estarão na origem desta última pneumonia bilateral por broncoaspiração, segundo a equipa médica.



O ex-chefe de Estado foi condenado em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo.



c/ Lusa

Depois das duas semanas de hospitalização devido a uma broncopneumonia, o ex-presidente brasileiro regressou agora a casa para cumprir em prisão domiciliária, até apresentar melhoras no estado de saúde, parte da sua pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.Jair Bolsonaro, de 71 anos, "acabou de sair do hospital", declarou de manhã aos jornalistas o seu cardiologista, Brasil Caiado, frente à clínica privada DF Star de Brasília. Imagens publicadas pela imprensa local mostraram depois o ex-presidente à chegada à sua casa, um lote de luxo na capital Brasília.Bolsonaro esteve internado devido a uma broncopneumonia após um mal-estar acompanhado de febre alta, suores e arrepios, sintomas desenvolvidos enquanto cumpria pena no complexo prisional de Papuda, também em Brasília.