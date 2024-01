Japão abalado por novo sismo de grau 6.0 na escala de Richter

O terramoto submarino foi registado pouco antes das 18h00 (9h00 em Lisboa), segundo as autoridades locais.



Sismo de 1 de janeiro provocou 202 mortos

O Japão sofreu um forte sismo no primeiro dia do ano. O número de vítimas mortais deste terramoto foi atualizado, nas últimas horas para 202. Há ainda 102 pessoas dadas como desparecidas.O sismo de magnitude 7,5, que atingiu a península de Noto, no extremo norte da península de Ishikawa, e as mais de 1.200 réplicas que se seguiram, provocaram o desabamento de muitos edifícios, deram origem a incêndios e danificaram muitas infraestruturas.A chuva e a neve, que estão a provocar o bloqueio de várias estradas e deslizamentos de terras, estão a atrasar a chegada da ajuda.Mais de 28 mil pessoas permanecem nos cerca de 400 abrigos criados para apoiar os desalojados. Alguns dos abrigos estão sobrelotados, com falta de comida e de aquecimento.Esta terça-feira, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida apelou aos ministros para "resolverem" o problema das comunidades ainda isoladas na península de Noto e para "prosseguirem tenazmente as operações de salvamento".O governo está também a tentar transferir os desalojados para centros fora das zonas de catástrofe, onde o abastecimento de bens de primeira necessidade não constitui um problema.

O sismo de 1 de janeiro é já considerado o mais mortífero no Japão desde 2011, quando um terramoto de magnitude 9.0 provocou um tsunami que fez mais de 20 mil mortos e desencadeou o desastre nuclear de Fukushima.





c/Agências