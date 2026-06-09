Japão cria plano de ação para reduzir suicídio infantil

"O suicídio infantil e juvenil é um problema grave que deve ser levado muito a sério", declarou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, citada pela agência local Kyodo.

A dirigente presidiu a reunião do Conselho para a Promoção de Políticas para a Infância, que este ano centrou atenções na prevenção do suicídio entre menores.

Entre as medidas aprovadas estão a criação de conselhos dos governos regionais, a colaboração entre escolas e instituições médicas, bem como o uso de IA para identificar riscos de suicídio.

O plano inclui ainda incentivos às empresas que apoiem ativamente o cuidado infantil e promovam serviços de apoio às famílias.

Segundo o ministro da Infância, Hitoshi Kikawada, as medidas deverão entrar em vigor "antes do final do ano", com a cooperação entre ministérios e organismos relevantes.

De acordo com estatísticas da Agência Nacional de Polícia e do ministério da Saúde, no ano passado, registaram-se 538 suicídios entre estudantes do ensino primário, secundário e universitário, o número mais elevado desde que os dados começaram a ser recolhidos em 1980.