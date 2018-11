Japão quer submarino não tripulado para vigiar ilhas reivindicadas por Pequim

Lusa05 Nov, 2018, 08:10 | Mundo

A construção do submarino está incluída no "Programa de Defesa de Médio Prazo" do primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, que pretende que o documento seja aprovado em meados de dezembro e que comece a ser aplicado a partir de abril de 2019, de acordo com uma fonte governamental citada pela agência Kyodo.

O principal objetivo de Tóquio é fortalecer a vigilância nas ilhas remotas, como Senkaku, nas quais se registam constantes atritos diplomáticos com a China.

O Japão mantém uma disputa com Pequim sobre a soberania de Senkaku (Diaoyu em chinês), administrada por Tóquio, mas reivindicada por Pequim. A tensão entre os dois países aumentou após a construção de ilhas artificiais e instalações militares por parte de Pequim, no Mar do Sul da China.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, apesar das reivindicações dos países vizinhos. Nos últimos anos, construiu sete recifes em ilhas artificiais, capazes de receber instalações militares. As novas ilhas ficam próximas de outras ocupadas pelo Vietname, Filipinas e Taiwan.

Malásia e o Brunei são outros dos territórios que disputam a jurisdição sobre ilhas e recifes, ricos em pesca e potenciais depósitos de combustíveis fósseis.