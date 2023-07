Japão. UE levanta as restrições de Fukushima às importações de alimentos

Na sequência do encontro, entre o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida e os líderes da União Europeia, Ursula von der Leyen e Charles Michel, em Bruxelas, esta quinta-feira, a Comissão Europeia adotou o regulamento que estabelece o levantamento das restrições à importação de alimentos, aprovado previamente pelos Estados-membros.







"Os resultados favoráveis do controlo nos últimos anos demonstram o forte empenho e cooperação dos nossos parceiros japoneses", declarou Stella Kyriakides, Comissária responsável pela Saúde e Segurança Alimentar.







“A UE possui uma das normas de segurança alimentar mais rigorosas do mundo e a sua manutenção é a principal prioridade do nosso trabalho", declarou Stella Kyriakides.

nomeadamente a imposição de realização de testes de radioatividade antes da exportação dos produtos alimentares.

Desde a adoção das restrições que as medidas têm sido revistas pela Comissão de dois em dois anos e têm sido progressivamente reduzidas, à medida que os riscos diminuem. Na última revisão, em setembro de 2021, apenas os cogumelos selvagens, algumas espécies de peixes e as plantas comestíveis selvagens ficaram sujeitas às restrições dos testes prévios à exportação.







Numa conferência de impressa após a Cimeira,

"Esta medida ajudará a impulsionar a reconstrução das áreas devastadas e é algo que apreciamos e saudamos", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante a conferência de imprensa.







"É igualmente importante que o Governo japonês disponibilize publicamente todos os resultados”, salienta a UE em comunicado.







Atualmente onze países mantêm os controlos sobre as importações de produtos provenientes da região de Fukushima e de outras regiões do Japão.

A decisão de Bruxelas afrouxar as restrições é vista como parte de uma tentativa de aliviar os controlos sobre os produtos agrícolas da UE. A exportação de carne de bovino, fruta e produtos hortícolas da UE estão atualmente limitados pelas barreiras comerciais japoneses, devido às regras de segurança alimentar.

O levantamento das regras de restrição às importações de alimentos japoneses ocorre, semanas antes de Tóquio começar a bombear as águas residuais nucleares para o Oceano Pacífico. Outros países, incluindo a China, ameaçaram restringir ainda mais as importações japonesas de produtos do mar, se a ideia persistir.