Japão. Urso invade várias habitações e rouba comida dos frigoríficos

Foram reportados assaltos em cinco locais da cidade de Shizukuishi, no nordeste do país, levando as autoridades a suspeitar que um dos ursos possa ser o responsável pelos assaltos.



Foram instaladas armadilhas, vedações elétricas em redor das casas que foram alvo dos ataques e foram mobilizadas patrulhas para alertar os moradores para a presença do animal.



“É invulgar um urso invadir o mesmo local várias vezes”, disse Shiho Chida, especialista em ursos da divisão de natureza da província de Iwate, onde se situa a cidade. “É possível que seja o mesmo animal, por isso queremos capturá-lo o mais rapidamente possível”.



Na noite de segunda-feira, Mitsuo Matsubara, de 87 anos, deparou-se com um grande urso-negro-asiático quando investigava um barulho na cozinha. O seu frigorífico estava aberto e havia comida espalhada pelo chão.



Até ao momento, um urso foi apanhado a invadir construções numa quinta da região por quatro vezes nas últimas semanas, servindo-se de ração para o gado à base de leite. Foi filmado a tentar abrir a porta de correr de uma casa de quinta a meio da noite, mas fugiu depois de o agricultor ter apontado uma lanterna e gritado alto.



Na esperança de afastar o intruso indesejado, o agricultor passou a espalhar uma mistura caseira anti-urso contendo mostarda japonesa nas entradas.



Na sexta-feira da semana passada, outro habitante local regressou das compras e encontrou um urso dentro de casa, perto do quarto onde o seu pai idoso dormia.



O animal fugiu quando este bateu a uma porta próxima. Mas o urso tentou voltar para dentro, e o homem passou cerca de 30 segundos a lutar para manter a porta de correr fechada enquanto o animal se erguia sobre as patas traseiras, tentando forçar a entrada. O habitante descreveu o urso como tendo cerca de 1,65 metros de altura.



Na noite seguinte, uma mulher encontrou um urso a remexer na comida na sua cozinha e, no domingo, invadiu uma pastelaria japonesa e tirou donuts do frigorífico.



O gosto do urso por doces levou-o a invadir uma casa por cinco vezes, onde comeu bolachas, açúcar e karinto, um doce japonês feito de massa frita e coberto de açúcar.



Um número recorde de ataques e mortes de ursos ocorreu no Japão nos últimos anos. Os especialistas acreditam que a diminuição da população nas zonas rurais tornou menos intimidante para os ursos entrarem nas cidades, e que muitos perderam agora o medo dos humanos.



No mês passado, um urso atacou quatro pessoas em Fukushima.

Em resposta ao aumento dos ataques de ursos a humanos, as leis sobre armas ultra restritas do Japão foram recentemente alteradas para permitir o disparo de armas de fogo em áreas residenciais em situações de emergência.



Até março, os ursos mataram um número recorde de 13 pessoas no Japão, com 238 ataques graves, também um recorde histórico. Acredita-se que fatores como o despovoamento rural e as flutuações na disponibilidade de alimento para os ursos devido às alterações climáticas estejam a impulsionar o aumento dos encontros com humanos.

