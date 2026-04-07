JD Vance defende "diplomacia sustentada" para acabar a guerra

"O Viktor [Orbán], eu, o Presidente dos EUA já condenámos a invasão [russa]. Não gostamos da guerra. (...) A questão é: como é que se faz para parar? E a resposta é, não por políticos que ficam perante microfones a bater no peito e a fazer-se de duros quando os filhos de outra pessoa vão lutar num conflito. Faz-se através de diplomacia sustentada", afirmou JD Vance, numa conferência de imprensa em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro.

A guerra na Ucrânia, continuou, não afeta os Estados Unidos na mesma medida em que afeta a Europa, mas o Presidente Donald Trump "sabe que é má para o comércio, é má para a moralidade, é má para a vida humana".

"Precisamos realmente de nos envolver numa diplomacia real", insistiu.

Pelo seu lado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, recordou que Trump já tinha sugerido a capital húngara como local para uma eventual cimeira para acabar com esta guerra, que descreveu como "dolorosa", entre "dois países profundamente cristãos e na Europa".

"A Hungria mantém-se pronta. Se os Estados Unidos e a Rússia considerarem que é necessária uma cimeira de paz entre ambos, então Budapeste terá todo o gosto em servir de local para essa reunião", afirmou.