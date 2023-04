Jejum do Ramadão termina com "Festival de Açúcar"

A data exata do Eid al-Fitr é determinada depois de a Lua em fase crescente ser avistada no céu. Nesse momento, assinala-se o final do mês do Ramadão, assim como o fim do jejum obrigatório que os muçulmanos observam durante esta quadra. A data pode variar de região para região de acordo com o avistamento da Lua.





O feriado começa com os crentes a dirigirem-se para áreas de reza ao ar livre, onde uma oração especial do Eid é realizada. Segue-se um sermão religioso conhecido como “khutba”.









Orações da manhã em Bishkek, no Cazaquistão | Vladimir Pirogov -Reuters







Um dos preceitos do Eid Al Fitr passa também pela obrigação de os muçulmanos com capacidade económica doarem uma quantia fixa de dinheiro todos os anos para beneficiar a população desfavorecida. Esse espírito de caridade é conhecido por Zakat Al Fitr e é um dos pilares do Corão, a par do jejum, orações, peregrinação a Meca e profissão da fé.







Praça Skanderbeg em Tirana, AlbaniaFlorion Goga REFILE - Reuters

Por exemplo, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, enviou uma carta de felicitações aos muçulmanos do país e sublinhou: “Estou satisfeito que muitas comunidades estejam mais uma vez a convidar o público a juntar-se a eles durante o fim do jejum deste ano”.



E lembrou que “a festa que marca o fim do Ramadão é uma das maiores festas religiosas do nosso país”.





Pelo mundo



No Egito, geraram-se grandes engarrafamentos após as orações do Eid al-Fitr frente a "El Aziem" (Mesquita do Grande) no subúrbio de Maadi, no Cairo.









Cairo | Amr Abdallah Dalsh - Reuters





No Reino Unido, o Parque Platt Fields, em Manchester, encheu-se de crentes muçulmanos para as oração do Eid al-Fitr.







Manchester | Adam Vaughan - EPA







Em Moscovo, na Rússia, as ruas em redor da Mesquita Central de Sobornaya fecharam para receber os religiosos.







Moscovo | Maxim Shipenkov- EPA