Jerome Powell afasta saída da Fed até terminar investigação movida por Trump

"Não tenho intenção de abandonar o Conselho de Governadores da Fed até que a investigação esteja verdadeiramente encerrada, com transparência e conclusão", afirmou Powell na sua conferência de imprensa no final da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).

O Departamento de Justiça abriu uma investigação contra Powell devido aos custos acima do previsto nas obras de renovação do edifício-sede da Fed em Washington, embora o presidente do banco central considere que as investigações sejam motivadas pelas tentativas do presidente Donald Trump de o pressionar a abandonar o cargo e a concordar em acelerar os cortes nas taxas de juro.

"Se o meu sucessor não for confirmado no final do meu mandato como presidente, continuarei no cargo a título "pro tempore" até que seja confirmado", esclareceu Powell, cujo mandato termina em maio.

Trump nomeou o ex-governador Kevin Warsh como futuro presidente da Fed, mas as audiências de confirmação no Senado ainda não tiveram lugar, pelo que a votação para a sua nomeação poderá sofrer atrasos.

Powell afirmou também que ainda não decidiu se continuará como governador (e não como presidente) após o fim do seu mandato.