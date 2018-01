Jihadistas detidos julgados na Síria ou no Iraque

Do país partiram perto de mil e quinhentas pessoas que se juntaram ao Estado Islâmico.



Agora, Emmanuel Macron responde que os combatentes serão julgados na Síria ou no Iraque, desde que "sejam garantidos os direitos de defesa".



Todos os analistas admitem que estas garantias podem ser dadas pelo Iraque com quem a França tem relações diplomáticas mas não acontecerá com a Síria.



Em relação às mulheres que se deslocaram para casas com combatentes o governo de Paris admite que será estudado caso a caso.



No último ano a França repatriou sessenta menores, filhos de combatentes do Estado Islâmico.



Mais de duzentos jihadistas conseguiram retornar pelo próprio pé, sendo que 134 foram detidos mal saíram do avião.